Vlaamse regering trekt 60 miljoen euro uit om vaccinatiecentra paraat te houden

De vaccinatiecentra werken met drie mogelijke fases. In de waakstand worden er tot 25.000 prikken per week in heel Vlaanderen gezet, en voorzien de vaccinatiecentra in een basiswerking per eerstelijnszone. In een eerste opschalingsfase worden tot 400.000 prikken per week gezet, in de massavaccinatiefase zijn dat er dubbel zoveel. Het is de bedoeling dat de vaccinatiecentra in twee à drie weken tijd kunnen schakelen naar een volgende fase.