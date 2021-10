Vlaamse regering trekt 5 miljoen euro uit voor betere arbeidsvoorwaarden in de zorg

Weyts wil lerarente­kort bestrijden met ‘pakket van 10 maatrege­len’, parlements­le­den stellen zich vragen bij gang van zaken: “Regerings­voor­stel of gewoon wat losse ideeën?”

20 oktober Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts legt 10 maatregelen op tafel om iets te doen aan het acute lerarentekort in het Vlaamse onderwijs. Het gaat om maatregelen waarmee hij zowel de zij-instroom in het onderwijs wil versterken als bepaalde groepen wil “activeren”, zo klinkt het. De N-VA-minister stelde zijn 10 voorstellen woensdag voor in een actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement. De manier waarop zorgde evenwel meteen voor kritiek bij zowel meerderheid als oppositie.