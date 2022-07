Vlaamse regering stelt beslissing over Ventilus uit tot september

De Vlaamse regering heeft nog geen beslissing genomen over het Ventilus-project. Dat is bevestigd aan VTM Nieuws en HLN. Het rapport van de intendant wordt erkend, maar er komt wel een extra overleg met de burgemeesters in de regio. De uiteindelijke beslissing over het project wordt uitgesteld tot september.