Vlaamse regering start na paasvakantie met openbaar onderzoek in stikstofdossier

Aan stikstofak­koord hangt prijskaart­je van 3,6 miljard euro: “We hebben water en vuur verzoend”

“Voor dit akkoord hebben we water en vuur verzoend”, zo zei een zichtbaar tevreden Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in het Vlaams Parlement over het krokusakkoord dat zijn regering afgelopen nacht heeft bereikt. Vooral in het stikstofdossier was het een uitdaging om natuur, landbouw en industrie te verzoenen. Aan het stikstofakkoord hangt een prijskaartje van 3,6 miljard euro, maar het moet een “gamechanger” worden waarmee Vlaanderen een vergunningenstop kan vermijden.

23 februari