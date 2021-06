Vlaamse regering sluit - voorlopig - de rangen: “Positie Demir staat niet ter discussie”, OVAM moet extra uitleg geven rond PFOS-vervuiling

De Vlaamse regering houdt maandag een extra ministerraad over de PFOS-vervuiling in en rond Zwijndrecht. Ze nodigt daar ook afvalstoffenmaatschappij OVAM uit, is de conclusie van een gespannen Vlaamse ministerraad deze middag. “OVAM wordt uitgenodigd om uit te leggen hoe zij de afgelopen twintig jaar met dit dossier is omgegaan”, is te horen bij het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Haar positie staat niet “ter discussie”, zei minister-president Jan Jambon (N-VA) in een korte verklaring na afloop van de ministerraad.

"De demarche die minister Demir heeft afgelegd was niet doorgesproken en ze is in deze te voortvarend geweest", zo zei Jambon voor de start van de Vlaamse ministerraad vanmorgen, waar vooral CD&V en Open Vld hard waren voor Demir.

Die verraste woensdag door zelf aan het parlement te suggereren om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten om het dossier van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht en omgeving tegen het licht te houden. Dat was niet doorgesproken binnen de meerderheid van N-VA, CD&V en Open Vld. Volgens Demir is het daarentegen “logisch om na 20 jaar vragen heel wat antwoorden te willen”.

De Vlaamse regering nodigt maandag de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM uit voor tekst en uitleg op een extra ministerraad, is nu de conclusie van het interne overleg. OVAM wist al minstens sinds 2006 dat er een sanering van de bewuste gronden nodig was. Maar volgens OVAM was er toen nog te weinig kennis over de gevaren om de reikwijdte van het probleem te kunnen inschatten.

Volledig scherm Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) bij aanvang van de ministerraad vanmorgen. © BELGA

Onderzoekscommissie

De discussie over de PFOS-problematiek laaide woensdag hoog op in het Vlaams Parlement. Demir suggereerde dat het parlement een onderzoekscommissie in het leven zou moeten roepen om de historiek in het dossier te onderzoeken. Dat een minister in functie aandringt op een onderzoekscommissie is ongezien. Ook binnen de meerderheid reageerde men verrast.

"Hadden we de piste van de onderzoekscommissie vorige week in de regering besproken, had dat gerust een piste kunnen zijn die we in overweging hadden kunnen nemen. De bezorgdheid die minister Demir heeft, is uiteraard de bezorgdheid van ons allemaal", stelde Jambon voor aanvang van de ministerraad.

"We hebben een specialist aangeduid die opdrachthouder is en het mandaat heeft gekregen om samen met alle diensten alles te doen wat nodig is in dit dossier. Debatten over het verleden moeten we overlaten aan het parlement.”

“Nood aan duidelijkheid”

Demir reageerde echter vastberaden op de vraag of haar demarche niet beter was doorgesproken met de andere Vlaamse regeringsleden: “Te voortvarend na 20 jaar? Ik denk dat de essentie van de zaak de gezondheid van de inwoners is. Als minister van Leefmilieu gaat het daar om. Ik denk dat het logisch is dat je na 20 jaar wel antwoorden wil op heel wat vragen. Ik heb begrepen dat iedereen heel bezorgd is, maar het is ook een zaak die 20 jaar aansleept en daar moet duidelijkheid over komen”, klonk het.

Achteraf zei Demir dan toch te beseffen dat er “eerst beter overleg had moeten zijn”. “Dat was natuurlijk ook wel de frustratie die aanwezig was. Niet bij mij als vakminister, maar bij heel wat parlementsleden. Dus in die zin was het misschien beter dat we dat hier eerst met de collega’s hadden bekeken. Maar ik ben in ieder geval heel blij dat we alle elementen gaan uitzoeken en dat we gaan zorgen dat er heel goede antwoorden zijn.”

Volgens Jambon zijn de rangen in de regering nu gesloten en staat Demirs positie hoegenaamd niet ter discussie.

Quote Wat me van het hart moet is dat mevrouw Demir straks twee jaar minister is en dat ze op geen enkel moment dit dossier geproblema­ti­seerd heeft. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V)

“Onbegrijpelijk"

Coalitiepartners CD&V en Open Vld reageerden bijzonder gepikeerd voor aanvang van de ministerraad. Volgens minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) was de demarche van Demir “onbegrijpelijk”: “We hebben er vorige vrijdag een gesprek over gehad in de regering en op dat moment was er geen enkel probleem. Ik denk dat we daar nu ernstig over moeten praten”, klinkt het. Op de vraag of Demir aan boord kan blijven wilde Somers niet reageren.

Ook bij minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) was er verbazing dat het dossier nu pas op tafel komt. “Wat me van het hart moet is dat mevrouw Demir straks twee jaar minister is en dat ze op geen enkel moment dit dossier geproblematiseerd heeft”, aldus Crevits.

In de Vlaamse regering uiten ze ook hun bezorgdheid over de gezondheid van de inwoners van Zwijndrecht. “We zijn met het bestuur in Zwijndrecht in overleg om te kijken welke bijkomende gepaste maatregelen er genomen kunnen worden”, vertelt minister Wouter Beke (CD&V).

Volledig scherm Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V). © BELGA

Parlement moet beslissen over mogelijk vervroegde plenaire

Het Uitgebreid Bureau van het parlement beslist straks om 17 uur of de plenaire vergadering van volgende week woensdag moet worden vervroegd. De vraag komt van Vlaams Belang.

“De openlijke ruzie binnen de Vlaamse regering, uitgevochten voor de camera’s van journalisten, geeft aan dat er geen enkele samenhang meer is in de regeringsploeg”, zegt Chris Janssens van Vlaams Belang vrijdag. “En roept bovendien steeds meer vragen op over het dossier van de PFOS-vervuiling.” De fractie vraagt daarom een actualiteitsdebat in een vervroegde bijeenkomst van de plenaire vergadering. Dat kan volgens Vlaams Belang niet wachten tot woensdag.

Quote Laat het duidelijk zijn: het is nooit aan de Vlaamse regering om te bepalen wat het Vlaams Parlement wel of niet mag doen. Hannes Anaf (Vooruit)

Bij verschillende partijen heerst ook wrevel over een uitspraak van Jambon. Die zei voor aanvang van de ministerraad dat een onderzoekscommissie wel een optie zou zijn geweest “als dat op voorhand in de regering was doorgesproken”. De oprichting van een dergelijke commissie is echter louter de bevoegdheid van de wetgevende macht.

“Laat het duidelijk zijn: het is nooit aan de Vlaamse regering om te bepalen wat het Vlaams Parlement wel of niet mag doen”, reageert Hannes Anaf van Vooruit. “Het parlement moet haar controletaak onafhankelijk kunnen uitvoeren.”

“Beste Jan Jambon, een parlement beslist zelf over hoe ze haar werk doet”, stelt Imade Annouri van Groen. “Hoorzittingen, onderzoekscommissies, ad hoc-commissies worden door de parlementsleden zelf beslist. Niet op een ministeroverleg tussen de meerderheidspartijen.”

Volledig scherm Vlaams minister-president Jan Jambon. © BELGA

