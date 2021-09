Vlaamse regering reduceert aantal testcentra voor corona tot 39

Verschillende centra waren de afgelopen weken en maanden al gesloten door de huisartsenkringen. De regering besloot nu om voor acht resterende centra de financiering stop te zetten. Het gaat om centra die minder dan vijftig testen per dag afnemen. Volgens Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) is er ook telkens een alternatief in de buurt, zoals een ziekenhuis of een labo.

Voor de resterende 39 centra wordt de financiering herzien. Tot nog toe was die berekend op het aantal inwoners dat bediend wordt door de betrokken huisartsenkring. Dat bleek niet altijd in verhouding te staan tot het aantal benodigde testen in de regio. De nieuwe financiering is gebaseerd op het aantal testen dat het centrum in de zes maanden voor de zomervakantie afnam. Binnen een maand wordt dat nogmaals geëvalueerd.

“Vereenvoudiging én besparing”

Kleine centra krijgen op die manier 1.700 euro per maand, middelgrote 3.100 euro en grote 4.650 euro. “Op deze wijze realiseren we een vereenvoudiging én een besparing in één beweging”, laat de regering weten. “In deze piste zullen de meeste testcentra of huisartsenkringen een significant lagere financiering krijgen dan het voorbije jaar.”

“75% van budget verdwijnt”

“Hiermee verdwijnt 75 procent van het budget”, rekent huisartsenvereniging Domus Medica. De vereniging reageert bezorgd en vraagt de overheid om de nabijheid van de testcentra voor burgers te blijven garanderen.

“Een uitgebreid netwerk van testcentra is namelijk essentieel”, schrijft Domus Medica. “Alleen zo kunnen we de drempel voor burgers om zich te laten testen zo laag mogelijk houden. Mensen die zich te ver moeten verplaatsen haken af of zullen zich sneller wenden tot hun huisarts. Hierdoor dreigt deze winter een extra belasting voor de huisartsen, vaak in zones waar al een hoog huisartsentekort is.”