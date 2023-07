Vlaamse regering pompt 10,5 miljoen in energiebesparing voor zwembaden

Hoge energiefacturen kunnen zwembaduitbaters ertoe dwingen de deuren te sluiten. Met de extra steun kunnen ze investeren in isolatie, nieuwe ramen of zonneboilers, zegt Weyts. “We willen meer zwemwater in Vlaanderen. Dat doen we door te investeren in extra zwembaden, maar ook door bestaande zwembaden te ondersteunen. Investeren in kwaliteitsvolle sportinfrastructuur is investeren in sportkwaliteit.”