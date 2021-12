Vlaamse regering past Energiedecreet aan na faillissement Vlaamse Energieleverancier

Curieuze­Neu­zen presen­teert resultaten burgeron­der­zoek: "Wees een luie tuinier!"

Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben de resultaten gepresenteerd van CurieuzeNeuzen, het grote burgeronderzoek naar hitte en droogte in Vlaanderen. Als tuiniers hebben we zelf behoorlijk veel in de hand, besluiten de wetenschappers.

11:01