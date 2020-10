Vlaamse regering maakt 30 miljoen euro vrij voor recyclage van luiers

Ardooie Twee jaar cel voor gewezen gemeente­ont­van­ger die 900.000 euro van gemeente verduister­de

28 oktober De voormalige gemeenteontvanger van Ardooie is veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan zes maanden effectief voor het verduisteren van geld. In tien jaar tijd schreef ze in totaal 900.000 euro van de gemeente over naar haar eigen rekening.