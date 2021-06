Vlaamse regering legt ook niet energie-intensieve bedrijven energiebesparende ingrepen op

Vlaanderen legt lat hoog: 35.000 publieke laadpunten tegen 2025 (en dat is zeven keer meer dan nu)

18 mei Wanneer elektrisch rijden de norm wordt, moet er voldoende laadinfrastructuur worden gecreëerd. In ons land zijn er momenteel 11.431 publieke laadpunten, waarvan 4.707 in Vlaanderen. Het aanleggen van bijkomende laadpunten lijkt geen probleem, maar waar moeten die allemaal komen? “Het is een debat dat vandaag nauwelijks wordt gevoerd maar daar kunnen we beter niet te lang meer mee wachten. Als sector ijveren we voor ‘laadpleinen’”, zegt Jochen De Smet van Avere Belgium.