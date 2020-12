Vlaamse regering lanceert herstructureringstraject rond Albertkanaal in Wommelgem en Ranst

Herentals Nieuwe Albertka­naal-brug gedeelte­lijk geplaatst na mankement aan hijskraan: ‘Volgend weekend wordt het tweede deel van de brug geïnstal­leerd’

29 november Het was een weekend vol bedrijvigheid aan de brug van de Herenthoutseweg over het Albertkanaal in Herentals. Vanaf zaterdagmiddag was men volop in actie met het plaatsen van de nieuwe stalen brug naast de bestaande brug. Vanop het water werden normaal de twee delen van de brug op zijn plaats gebracht. Door een technisch mankement kon de volledige brug niet geplaatst worden, waardoor het plaatsen van het tweede gedeelte opgeschoven wordt naar volgend weekend.