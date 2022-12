Vlaamse regering laat mogelijkheden voor ondergrondse hoogspanning verder onderzoeken

Antwerpen Noodher­stel­ling viaduct van Merksem veroor­zaakt al meteen files: Liefkens­hoek­tun­nel tolvrij gemaakt

Op de Antwerpse Ring staat vanochtend al meteen file richting Gent, net voor de noodherstellingswerken op het viaduct van Merksem. Daar is maar één rijstrook beschikbaar. De Liefkenshoektunnel op de R2 is tolvrij gemaakt, het Vlaams Verkeerscentrum vraagt om de omgeving van het viaduct te vermijden en om voor de park and rides (P+R’s) te kiezen als je naar Antwerpen wil.

11:09