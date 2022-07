“Vlaamse regering krijgt in 2024 begrotingsevenwicht in het vizier”

De Vlaamse regering kan tegen het einde van de legislatuur in 2024 een begrotingsevenwicht in het vizier krijgen. Dat blijkt uit berekeningen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). De raad van de Vlaamse sociale partners houdt daarbij wel, net zoals de regering-Jambon zelf, het relanceplan Vlaamse Veerkracht en het Oosterweelproject buiten de begrotingsdoelstelling. De SERV houdt ook een slag om de arm, want er zijn erg veel economische en maatschappelijke onzekerheden, gaande van de inflatie tot de Oekraïnecrisis en de stijgende energiekosten.

Voor dit jaar houdt de SERV bij ongewijzigd beleid rekening met een begrotingstekort van 3,7 miljard euro, een lichte verslechtering van 181 miljoen euro tegenover de aangepaste begroting. Vanaf volgend jaar zou het begrotingstekort stelselmatig kleiner worden, met een verwacht tekort van 1,7 miljard in 2023 en van 1,2 miljard euro in 2024.

Daarmee schetst de SERV een rooskleuriger begrotingspad dan de regering in haar meerjarenramingen. Die ramingen gingen nog uit van een tekort van 2,45 miljard euro in 2023 en van 1,7 miljard euro in 2024. g verstaan dat hij zo snel als mogelijk wil aanknopen met een evenwicht, maar hij sprak daarbij van 2027 of 2026.

Zonder het relanceplan Vlaamse Veerkracht en de bouwkost voor Oosterweel slinkt het tekort volgens de SERV in 2023 tot 620 miljoen euro en zelfs tot 263 miljoen euro in 2024. Daarmee haalt Vlaanderen ruim haar begrotingsdoelstelling. Bijkomende inspanningen zijn volgens de SERV niet nodig. Vorige week liet minister-president Jan Jambon nog verstaan dat hij zo snel als mogelijk wil aanknopen met een evenwicht, maar hij sprak daarbij van 2027 of 2026.

Onzekerheden

Maar een waterdicht begrotingstraject uitstippelen is in de huidige macro-economische omstandigheden bijna onmogelijk. Daarvoor zijn er te veel economische en maatschappelijke onzekerheden. De economische groei vertraagt en de inflatie loopt razendsnel op. De maatschappij herstelt ook nog van de coronacrisis en moet intussen al meteen het hoofd buigen voor nieuwe crisissen zoals de Oekraïnecrisis en de stijgende energieprijzen.

Dat het Vlaamse begrotingstekort wat sneller krimpt dan voorzien, heeft veel te maken met de stijgende inflatie. Die inflatieopstoot heeft een gunstige invloed op het Vlaamse begrotingsresultaat. Dat komt omdat de meeste Vlaamse ontvangsten, zoals de grote hap federale dotaties, meestijgen met de inflatie, terwijl veel uitgaven de inflatie maar gedeeltelijk of met vertraging volgen.

Toch waarschuwt de SERV de Vlaamse regering om “niet blind te zijn voor de negatieve impact van de inflatieopstoot” voor bepaalde sectoren, ondernemingen en gezinnen. De SERV pleit daarom voor “gerichte ondersteuning” zonder daarbij de begroting in te zetten als buffer, zoals dat wel gebeurd is voor de coronacrisis. “We spreken ons niet uit over wie die gerichte ondersteuning dan moet krijgen. Dat is een zaak waarover de beleidsmakers moeten beslissen”, zegt SERV-voorzitter Hans Maertens.

Uit de SERV-cijfers blijkt dat de Vlaamse schuldenberg tussen 2019 en 2021 met 10 miljard euro is gegroeid, meer bepaald van 20 miljard euro naar 30 miljard euro. Die schuldgroei is grotendeels te verklaren door de coronacrisis. “Die toename maakt Vlaanderen kwetsbaar voor rentestijgingen”, zegt Pim Verbunt van de SERV. Zo lopen de rente-uitgaven in 2023 op tot 99 miljoen euro en in 2024 tot 150 miljoen euro.

Toch ziet de SERV op schuldvlak een lichtpuntje. De regering zelf ging namelijk uit van een schuld van 45,8 miljard aan het einde van de rit (in 2024) of een schuldratio van 88,3 procent. De SERV komt uit op een iets lager bedrag van 42,7 miljard euro of 77,2 procent. Daarmee blijft Vlaanderen wel ruim boven de zelf opgelegde schuldnorm van 65 procent, “maar de schuldpositie van Vlaanderen evolueert wat minder ongunstig dan aanvankelijk geraamd”, legt Verbunt uit.

Minister Diependaele: “Hart onder de riem”

Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele leest het begrotingsadvies van de SERV als “een hart onder de riem om het huidig begrotingsbeleid verder te zetten”. “Dat de SERV uitdrukkelijk stelt dat we moeten vasthouden aan ons pad naar een begrotingsevenwicht is een duidelijk signaal waarmee we het absoluut eens zijn”, zegt de N-VA-minister.

Diependaele deelt ook de voorzichtigheid van de SERV over de macro-economische onzekerheid. “Het is belangrijk om een slag om de arm te houden omdat er nog steeds heel wat onzekerheden zijn, denk maar aan de situatie in Oekraïne die een katalysator is voor inflatie en stijgende grondstofprijzen”, aldus Diependaele.