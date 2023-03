Vlaamse regering komt pas samen als er zicht is op definitief stikstofakkoord: “Niemand wil nog een onderhandelingsnacht”

“Brussel is te klein voor de boeren”: boerenpro­test succesvol volgens organisa­tie, hinder voor burgers bleef zoveel mogelijk beperkt

De boeren die in Brussel zijn komen protesteren, zijn intussen weer huiswaarts gekeerd. Al bij al is de dag zonder grote incidenten verlopen. Behalve enkele rook- en luide bommetjes die werden afgestoken en een vat karton en rubberen banden dat uitgebrand is, bleef de situatie rustig en kalm. In totaal zakten meer dan 3.000 boeren af richting de hoofdstad. “Voor de toekomst van jonge boeren", klinkt het. Herlees de gebeurtenissen van vandaag in deze liveblog.