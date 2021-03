Vlaamse regering keurt samenwerkingsakkoord voor handhaving testing en quarantaine goed

Vandenbrou­c­ke: "Er is nooit individu­eel bewijs voor maatregel in bepaalde sector”

30 maart Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is er "nooit individueel bewijs" dat een bepaalde maatregel - zoals een sluiting - in een bepaalde sector rechtvaardigt. Dat heeft hij dinsdagavond geantwoord op vragen in de Kamercommissie Gezondheid. "Een sluiting houdt geen beschuldiging in voor de sectoren in kwestie", benadrukte hij.