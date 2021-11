Vlaamse regering investeert in 1.000 jobs in onder meer kringwinkels

Minister Crevits (CD&V) wijst er woensdag ook op dat circulaire economie heel wat jobs oplevert, die bovendien geschikt zijn voor sociale tewerkstelling. In de Vlaamse kringwinkels werken ongeveer 5.800 mensen. Minstens 65 procent van hen zijn mensen die moeilijk of zelfs helemaal niet in het reguliere bedrijfsleven werk kunnen vinden, onder andere door een handicap. Naast de kringwinkels gaat het ook om projecten als de Foodsavers, de Fietspunten of sociale economie ondernemingen die bestanddelen uit Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) halen.

Minister Crevits liet onderzoeken wat de meerwaarde voor het klimaat is per extra tewerkstelling in de circulaire sociale economie. Uit de resultaten van dat onderzoek blijkt dat elke job extra jaarlijks goed is voor een CO 2 -reductie van 7 ton. Minister Crevits legde daarom op de Vlaamse minsterraad het voorstel op tafel om te investeren in 1.000 extra tewerkstellingsplaatsen in de sociale circulaire economie. Met 1.000 fulltime werknemers extra die elk minstens 7.000 ton per jaar aan goederen recycleren, kan er op kruissnelheid elk jaar minstens 7.000 ton aan CO 2 -uitstoot teruggebracht kan worden, zegt ze. "Met extra jobs voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt reduceren we de CO 2 -uitstoot, een win-win voor ons klimaat en onze arbeidsmarkt", aldus nog minister Crevits.