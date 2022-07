Vlaamse regering investeert 45 miljoen extra in fietssnelwegen

Kapelle-op-den-Bos Nu spoorweg­tun­nel vernieuwd is, start aannemer met aanleg fietspaden

De spoorwegtunnel in de Oudemanstraat in Kapelle-op-den-Bos is de voorbije maanden vernieuwd en verbreed zodat er plaats is voor een fietspad in beide rijrichtingen. Deze zomer werkt een aannemer aan de fietspaden rond de tunnel.

13 juli