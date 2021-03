Vlaamse Regering investeert 4,8 miljoen euro in mentaal welzijn van kinderen en jongeren

Dendermonde/Beveren Ook twee andere minderjari­gen die verdacht worden van moord op David (42) geplaatst in gesloten instelling

9 maart De 17-jarige uit Verrebroek en de 16-jarige uit Kieldrecht die verdacht worden van moord op de 42-jarige David Polfliet in Beveren, zijn geplaatst in de gesloten instelling van Everberg. Dat heeft de jeugdrechter in Dendermonde beslist.