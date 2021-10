Vlaamse regering investeert 1,5 miljoen euro in duurzame woonoplossingen voor daklozen

Housing first is een manier om kwetsbare daklozen - die fysieke of mentale problemen hebben, of kampen met een verslaving - een handje te helpen met hun integratieproces. Het project helpt daklozen bij het zoeken naar een geschikte woning en begeleidt hen vervolgens tijdens het verblijf. “We zien namelijk dat de zoektocht naar duurzame woonoplossingen een van de grootste problemen is waar men mee geconfronteerd wordt”, aldus Beke. Daarom wordt er nu extra geïnvesteerd in het project.