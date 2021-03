Vlaamse regering houdt al zeker tot paasvakantie vast aan maximum 1 hobby per kind

Mechelen Politie vindt lachgas bij automobi­list ‘die niet meer gebruikt’ en nog eens veertien flessen in taxi

14:58 “Ik was een felle gebruiker, maar ik ben gestopt nadat het spul me in het ziekenhuis deed belanden.” De lokale politie kreeg in Mechelen en ietwat vreemde verklaring toen afgelopen weekend in een wagen een fles lachgas gevonden werd. Maar de echte ‘buit’ bleek in een taxi te zitten. Veertien flessen had een klant hier bij zich.