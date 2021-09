Vlaamse regering heeft kader klaar voor vaccinatie op de werkvloer

Aan die vaccinatie op de werkvloer zijn verschillende voorwaarden verbonden. Zo is die enkel mogelijk in bedrijven met een vaccinatiegraad van minder dan 70 procent en met minimaal 100 werknemers en moeten de werknemers vrijwillig kunnen kiezen voor vaccinatie.

Om na te gaan hoeveel werknemers al gevaccineerd zijn, kunnen de arbeidsgeneeskundige diensten de vaccinatiegraad van de onderneming raadplegen via de 'collectivity tool' van de federale overheid. Dat is ook vandaag al technisch mogelijk. De personeelslijsten zullen daarvoor gematcht worden met de gegevens van de vaccinaties.

Als aan die voorwaarden voldaan is, dan kan de arbeidsgeneeskundige dienst contact opnemen met het lokale vaccinatiecentrum en daarop in overleg beslissen om de vaccinaties zelf te organiseren, waarbij ze de vaccins afhalen in het vaccinatiecentrum. Een tweede mogelijkheid is dat ze, afhankelijk van de capaciteit van het centrum, een beroep doen op een mobiele equipe van het vaccinatiecentrum.

Quote De vaccinatie­graad optrekken in samenwer­king met de arbeidsge­nees­kun­di­ge diensten is een piste die we moeten bewandelen Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke

Aangezien de meeste vaccinatiecentra dicht zullen gaan op 15 oktober, wil Vlaanderen dit nieuwe kader snel implementeren. Indien noodzakelijk, zal er na 15 oktober een nieuw kader gecreëerd worden, luidt het.

"Nu het virus zijn greep op de samenleving stilaan lost, komt het erop aan om onze dijken te verstevigen zonder verregaande vrijheidsbeperkingen", zegt minister Beke. “De vaccinatiegraad optrekken in samenwerking met de arbeidsgeneeskundige diensten is ook een piste die we moeten bewandelen.”

"Het voorbije anderhalf jaar hebben onze bedrijven al grote inspanningen geleverd in de strijd tegen het coronavirus om zoveel als mogelijk besmettingen binnen bedrijven te vermijden", aldus minister Crevits. "De vaccinatie op de werkvloer is nu een volgende stap. Dit ontslaat het bedrijf niet van het nemen van veiligheidsmaatregelen maar moet ervoor zorgen dat de werknemers een extra bescherming genieten zeker nu de mondmaskerplicht vanaf 1 oktober wegvalt in de meeste bedrijven.”

Voka reageert tevreden

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, zegt vrijdag in een reactie dat het tevreden is dat de vaccinatie in bedrijven eindelijk geregeld is. "We vragen vanuit Voka al sinds februari om ondernemingen een rol te geven in de vaccinatiecampagne. Eindelijk wordt onze uitgestoken hand aanvaard. We zijn ervan overtuigd dat vaccineren op de werkvloer een wezenlijke bijdrage zal leveren aan het verhogen van de vaccinatiegraad op plaatsen waar dat nog nodig is. Daarvoor moeten bedrijven zicht krijgen op de vaccinatiegraad en nu wordt ook dat mogelijk", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.