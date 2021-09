Vlaamse regering heeft begrotingsakkoord

OVERZICHT. Minder ziekenhuis­op­na­mes, iets meer besmettin­gen met coronavi­rus

24 september Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten is in ons land gedaald met 9 procent. Het aantal nieuwe besmettingen is licht gestegen in vergelijking met een week eerder, maar er is ook meer getest. Dat blijkt uit het dashboard van Sciensano.