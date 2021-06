Vlaamse regering hangt aan leiband chemiebedrijf 3M, laakt Groen

Multinatio­nal moest amper 75.000 euro betalen voor zware PFOS-verontrei­ni­ging zodat proces de aanleg van Oosterweel­ver­bin­ding niet zou hinderen, Lantis telde 63 miljoen neer

10:49 Multinational 3M, die wordt gelinkt aan grootschalige vervuiling met PFOS die aan het licht kwam bij de Oosterweelwerken in Zwijndrecht, sloot in 2018 een ‘dading’ met beheersmaatschappij Lantis, het vroegere BAM. Die overeenkomst over grondverplaatsingen en -opslag wilden ze volgens De Standaard stilhouden, maar in aanloop naar de parlementaire onderzoekscommissie is ze toch opgedoken. Blijkt dat 3M amper 75.000 euro moest betalen volgens de dading, Lantis 63 miljoen euro.