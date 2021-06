Vlaamse regering hangt aan leiband chemiebedrijf 3M, laakt Groen, minister Peeters: "Vooruit met Oosterweelwerken, maar niet ten koste van volksgezondheid”

Groen-parlementsleden Mieke Schauvliege en Björn Rzoska reageren scherp op de dading tussen Lantis en chemiebedrijf 3M. "Als klopt wat we lezen in de media dan hangt de Vlaamse regering stevig aan de leiband van chemiebedrijf 3M", stellen ze. Dat 3M 75.000 euro zou moeten betalen en de Vlaamse belastingbetaler voor 63 miljoen euro zou opdraaien, zit hen hoog. Dat wordt tegengesproken door Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) en Lantis zelf.

"De kranten schetsten een beeld van een regering die al haar wapens tegenover een vervuilende multinational uit handen geeft", laken Schauvliege en Rzoska. "Laat ons even heel duidelijk zijn: een bedrijf dat wereldwijd miljarden winst maakt, betaalt nu een habbekrats om de vervuiling op te kuisen."

De twee zijn vooral gealarmeerd omdat de Vlaamse regering niet naar de rechtbank kan trekken om de vervuiler verantwoordelijk te stellen. "Het lijkt dus of Vlaamse ministers een bedrijf dat giftige stoffen loost onkwetsbaar maakt in een overeenkomst die een milieuschandaal moest verdoezelen." Beide oppositieleden merken op dat de dading in 2018 zou zijn afgesloten, dus onder de vorige Vlaamse regering. "Dat wijst erop dat toenmalig minister Ben Weyts (N-VA) op de hoogte was."

“Aan gezondheid werd blijkbaar niet gedacht”

Ook Vooruit reageert geschokt op de dading. ""Al jaren geleden werden er overeenkomsten gemaakt die gaan over veel geld en de voortgang van wegenwerken. Dat is blijkbaar enorm belangrijk voor de Vlaamse overheid. Maar aan de gezondheid van honderdduizenden mensen werd dan blijkbaar op geen enkel moment gedacht. Nu blijkt dat zij zelf ook nog eens mogen opdraaien voor de gevolgen", hekelt Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche.

Fractieleider Hannes Anaf laakt dat de regering nu plots maatregelen neemt, nu de druk op haar groot wordt. "Maar ze was hier al die tijd al van op de hoogte. We stellen ons dan ook de vraag waar de Vlaamse regering het meest om bekommerd is: zitten ze nu ineens wel in met de gezondheid van de mensen? Of proberen ze vooral imagoschade te beperken?’”

“Meer transparantie en duidelijkheid nodig”

In een korte reactie in De Ochtend op Radio 1 stelde huidig minister Lydia Peeters (Open Vld) dat de sanering van vervuilde grond sowieso een verantwoordelijkheid is van 3M. Zij sluit niet uit dat daardoor de werken aan de Oosterweelverbinding vertraging oplopen en benadrukt dat de volksgezondheid op de eerste plaats komt. “Uiteraard willen we vooruit met de werken van Oosterweel maar niet ten koste van de volksgezondheid”, zegt de Open Vld-minister.

Peeters wil op korte termijn nagaan of de Oosterweelwerken “op een veilige manier” kunnen voortgezet worden. Maar daarvoor is er eerst meer “transparantie en duidelijkheid” nodig. Peeters heeft alvast aan de recent aangestelde opdrachthouder Karl Vrancken gevraagd om extra toxicologen aan te stellen.

Wie in het dossier welke verantwoordelijkheid draagt, is volgens Peeters een zaak voor de parlementaire onderzoekscommissie die wellicht morgen in het parlement wordt opgericht.

Quote De sanerings­plicht blijft bij de vervuiler. Annik Dirx, woordvoerster Lantis

Lantis: “Overeenkomst met 3M staat volledig los van sanering”

Lantis zelf reageert net als minister Peeters dat de overeenkomst met 3M alleen te maken heeft met het grondverzet op de Oosterweelwerf en volledig los staat van het saneren van de grond.

Lantis benadrukt dat het saneren van de vervuilde grond in de toekomst niet op zijn kosten zal moeten gebeuren. “De saneringsplicht blijft bij de vervuiler”, stelt woordvoerster Annik Dirx. Wettelijk zou een dading die saneringsplicht ook niet kunnen overhevelen.

De bouwheer van de Oosterweelverbinding verdedigt verder de beslissing om voor een samenwerking met 3M te gaan en het bedrijf niet voor de rechter te dagen. “Dat was een afweging op basis van de inschatting dat een juridische procedure een erg onzekere uitkomst zou hebben én dat ze mogelijk 20 tot 30 jaar zou kunnen duren”, geeft Dirx aan. “We moesten voor de PFOS-grond een oplossing vinden binnen het projectgebied zelf en die hebben we gevonden. De overeenkomst houdt het plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie op het terrein van 3M in zodat grondwater wordt gezuiverd voor het naar de Schelde gaat, een veiligheidsberm op het terrein van 3M waar de grond met de hoogste PFOS-concentratie in verwerkt kan worden en het plaatsen van tijdelijke werfinstallaties.”

Lantis stelt verder dat de overeenkomst als voordeel had dat de werken aan de Oosterweelverbinding zonder verdere vertraging konden aanvatten en dat er ondanks de genoemde som van 63 miljoen euro aan kosten voor Lantis tot nu toe sprake is van kostenefficiëntie.