Vlaamse regering gaat ‘noodcloud’ ontwikkelen voor gemeenten die zijn getroffen door cyberaanval

KIJK. Computersysteem stad Antwerpen ligt plat en dat leidt tot heel wat problemen

Somers kondigde het initiatief dinsdag in het Vlaams Parlement aan in een antwoord aan Wim Verheyden (Vlaams Belang). Het punt staat op de agenda van de ministerraad vrijdag.



Na de omvangrijke cyberaanvallen op Antwerpen en Diest kondigde minister Somers maandag de oprichting van een ‘war room’ aan. Dinsdag gaf hij meer uitleg. De Vlaamse overheid gaat een ‘cyber response team’ oprichten waar lokale besturen terechtkunnen voor ondersteuning. Daarin wordt expertise gebundeld van ABB, Digitaal Vlaanderen, Audit Vlaanderen en de VVSG. Ook het federale Centrum voor Cybersecurity België (CCB) zal meewerken. Het cyber response team is vanaf donderdag 14 december bereikbaar via het adres cyberresponse@vlaanderen.be.

De minister wees erop dat de Vlaamse regering al heel wat opgestart heeft sinds de eerste cyberaanval op een lokaal bestuur in Willebroek. Zo is in 2020 het project cyberveilige gemeenten gelanceerd dat in 2023 verder wordt uitgerold. Daarnaast kunnen lokale besturen beroep doen op ethisch hacken. 138 besturen hebben daar reeds aan deelgenomen.

KIJK. Hackers chanteren stad Antwerpen: dit weten we

Daarnaast is in 2020 2 miljoen euro uitgetrokken voor de cofinanciering van lokale cyberveiligheidsaudits. Daarvoor wordt in 2023 nog eens 200.000 euro voorzien. Tot nu hebben 144 gemeenten dergelijke audit laten uitvoeren. “Dat betekent dat iets meer dan twee derden van de gemeenten één of beide instrumenten heeft gebruikt, wat de bereidheid van de gemeenten aantoont om zich tegen cyberaanvallen te beveiligen”, aldus Bart Somers.

KIJK. Wat kunnen hackers van stad Antwerpen aanrichten? Techjournalist Kenneth Dée legt uit

Uit de hackings en audits blijkt dat de meeste gemeenten niet kunnen garanderen dat ze na een zwaar incident de dienstverlening na enkele dagen kunnen hervatten.

Nog niet alle maatregelen uitgerold

Minister Somers wees erop dat Antwerpen en Diest een cyberveiligheidsaudit hebben laten uitvoeren, maar dat nog niet alle maatregelen reeds waren uitgerold.

Meerdere commissieleden waren bezorgd over wat er met de buitgemaakte gegevens zal gebeuren. Maxim Veys (Vooruit) vroeg of de kans bestaat dat via de hacking van het Antwerpse systeem ook andere gemeenten in de problemen kunnen komen. Brecht Warnez (CD&V) betreurde dat niet elk lokaal bestuur intekent op het Vlaams ondersteuningsaanbod rond cybersecurity. “Het is duidelijk dat er vandaag gemeenten zijn die niet intekenen op het Vlaams aanbod. Dat is op zich niet erg. Er zijn onder hen besturen die hier op vandaag helemaal niet mee bezig zijn, dat is wel erg”, stelde hij.