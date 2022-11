Vlaamse regering creëert 195 extra jobs voor jeugdhulp

“Het personeel in de jeugdhulp ervaart een grote werkdruk. De complexiteit van de zorgvragen zijn, net zoals de maatschappelijke verwachtingen, toegenomen. Met deze maatregelen zorgen we dan ook voor werkbaar werk in de jeugdhulp. Het VIA-6-akkoord heeft ambitieuze doelstellingen voor onze jeugdhulpvoorzieningen. Het verlichten van de werkdruk is daar één van. Door in 195 extra jobs te voorzien, maken we dat sterk”, licht minister Crevits toe.