Vlaamse regering buigt zich morgen over eventuele bijkomende maatregelen

Agente die Hitler­groet bracht tijdens fatale interven­tie: “Ik wilde een grapje maken”

11:25 De 25-jarige politievrouw die de Hitlergroet bracht tijdens een interventie op de luchthaven van Charleroi waarbij de 38-jarige Jozef Chovanec zwaargewond raakte en uiteindelijk overleed, bedoelde naar eigen zeggen “niets” met het gebaar. Dat vertelt ze in een interview aan De Standaard. “Ik wilde een grapje maken. Twee seconden later besefte ik dat ik in de fout was gegaan”, luidt haar verklaring.