Vlaamse regering beslist vandaag over uitbreiding coronapas

De keuze voor het invoeren van die coronapas zal voor alle duidelijk altijd bij de burgemeester liggen, maar de Vlaamse regering stelt wel voorwaarden om een opbod en te veel verschillende regels vermijden. Sowieso zal een burgemeester het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) - zoals de coronapas officieel heet - alleen mogen uitbreiden als de vaccinatiegraad in zijn gemeente lager is dan 70 of 75%: waar de grens zal liggen wordt straks nog afgeklopt. Hij zal er wel nooit toe verplicht worden.

Ook zal worden vastgelegd op welke locaties het certificaat dan gebruikt mag worden. Zo is er bijvoorbeeld nog veel discussie over het gebruik ervan in de horeca. Over het gebruik ervan in woonzorgcentra en ziekenhuizen is de Vlaamse regering het eigenlijk eens. Mogelijk zal ze die uitbreiding ook meteen laten gelden voor heel Vlaanderen, zoals de sector vraagt. De bedoeling is dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) de beslissing deze namiddag om 14 uur aankondigt tijdens zijn Septemberverklaring. Daar zal hij ook uit de doeken doen waar de regering van plan is om 900 miljoen euro te besparen.