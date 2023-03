Vlaamse regering beslist: meeste ambtenaars bij Vlaamse overheid zullen nooit vast benoemd worden

Vakbond BBTK gaat voor overleg in retailsec­tor, maar staat klaar om toon te verscher­pen

De socialistische bediendevakbond BBTK, die zich niet aansloot bij de stakingsaanzegging in de volledige retailsector na de onrust door de aankondiging van Delhaize om de eigen winkels te verzelfstandigen, staat klaar om de toon aan te scherpen als er geen enkele onderhandeling in paritair comité mogelijk is. Dat stelt de vakbond zondag in een persbericht.