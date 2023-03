Vlaamse regering beslist: dit is het definitieve tracé van de Ventilushoogspanningslijn

Scholen schrappen Romereis wegens te duur: “950 euro voor 5 nachten, ik voelde eerlijke schaamte om daar reclame voor te maken”

Scholen annuleren hun traditionele laatstejaarsreis in de paasvakantie omdat die te duur is geworden. “950 euro voor vijf nachten Rome. Daar voel ik me zelf niet comfortabel bij, hoe jammer het ook is”, zegt Jo Beelen, directeur van het Sint-Pieterscollege in Leuven. “Er was ook al langer kritiek op de vliegreis, want we hebben veel leerlingen die ten tijde van de klimaatmarsen meeliepen.”