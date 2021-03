Vlaamse regering belooft 3.716 extra personeelsleden in de zorgsector: wat is nieuw en wat wisten we al?

De Wever over Sihame-ga­te: “De hardst mogelijke gevolgen indien blijkt dat er fraude werd gepleegd”

9:49 Het onderzoek dat de stad Antwerpen op eigen houtje voert naar hoe de stedelijke subsidies voor de gecontesteerde vzw Let's Go Urban van Sihame El Kauoakibi (Open Vld) werden gebruikt, is nog niet afgerond. Dat heeft Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) maandagavond verklaard aan de gemeenteraad. Als zou blijken dat er inderdaad fraude werd gepleegd, belooft De Wever "de hardst mogelijke gevolgen”. Maar hij stelt wel dat de continuïteit van de verschillende werkingen voor jongeren in het Urban Center op het Kiel in ieder geval moet worden bewaard.