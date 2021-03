Vlaamse regering belooft 3.700 extra jobs in zorgsector en opslag van 6 procent in woonzorgcentra

De Vlaamse regering heeft een sociaal akkoord afgesloten dat moet zorgen voor de creatie van 3.716 jobs in de zorgsector. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) dinsdag aangekondigd op een persconferentie. In de fel getroffen Vlaamse woonzorgcentra komt er vanaf deze maand al een gemiddelde loonsverhoging van 6 procent.

“De Vlaamse regering en de sociale partners hebben deze morgen in alle vroegte een belangrijk akkoord gesloten dat uitstekend nieuws brengt voor de Vlaamse zorg- en welzijnssector", kondigt minister-president Jan Jambon (N-VA) aan. Het kersverse VIA-6 akkoord is een “ongeziene investering” van 577 miljoen euro van de Vlaamse regering dat ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van de zorg omhoog gaat, door onder meer extra personeel te voorzien.

Een deel van het akkoord, onder meer de koopkrachtverhoging tot 6 procent voor het zorgpersoneel, was eind vorig jaar al aangekondigd. In dat akkoord beloofde de Vlaamse regering jaarlijks 577 miljoen euro extra vrij te maken: 412 miljoen euro voor extra koopkracht en 165 miljoen voor maatregelen om de werkdruk te verlichten, zoals meer personeel. Dat voorzag er onder meer in dat in de Vlaamse woonzorgcentra er gemiddeld een loonsverhoging komt van 6procent. Daar komt nu nog een pakket van extra inspanningen op vlak van personeel bovenop, aldus de minister-president.

14.000 bijkomende krachten

“Dit sociaal-akkoord zet een turbo op het verhogen van de kwaliteit van onze zorg en geeft meer tijd aan het personeel en de directies van de zorginstellingen om kwalitatieve zorg aan te bieden", aldus minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). De Vlaamse regering zet in op het aanwerven van heel wat bijkomende krachten, zowel in de private als de publieke sector. Samen met het uitbreidingsbeleid moet het VIA-6 akkoord voor 14.000 bijkomende arbeidsplaatsen zorgen, klinkt het.

Het gaat onder meer om 3.716 extra personeel (in VTE) om de werkdruk te verlichten in sectoren als de ouderenzorg, de kinderopvang en in voorzieningen voor personen met een handicap. De meeste jobs worden gecreëerd in de private sector, 2.862 VTE’s. “Als de coronacrisis iets bewezen heeft, dan is het dat we in de zorg extra handen heel hard nodig hebben. Ik ben enorm blij dat we nu de financiële middelen zochten en vonden om die extra handen ook effectief te kunnen bieden. Niet alleen om extra capaciteit (bijvoorbeeld bijkomende bedden) te voorzien, maar ook om de kwaliteit van onze zorg op te krikken”, aldus Vlaams minister-president Jan Jambon.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) benadrukt dat de Vlaamse regering ook concrete acties zal voeren om de openstaande vacatures in te vullen. “We hebben de ambitie om jaarlijks 10.000 werkzoekenden op te leiden voor werk in de zorg, en daarnaast willen we meer mensen goesting doen krijgen in de zorg”, klinkt het. De minister hoopt verder te bouwen op het succes van het platform helpindezorg.be, dat tijdens de coronacrisis succesvol is gebleken.

Sociale partners tevreden

De sociale partners tonen zich tevreden met het akkoord. “Iedereen zal er stevig op vooruit gaan", zegt Mark Selleslach, vertegenwoordiger voor de vakbonden, daarover. “Het is een ongeziene inspanning, bereikt na negen maand hard werken, en het resultaat is ernaar”, vindt Christophe Vandenbulcke van ACV.