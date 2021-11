Vlaamse ‘Queens’ van 95 vertellen over wat hen jong houdt

Oudenburg/Burcht Tina (14), de dapperste explosie­ven­hond van het Belgisch leger, krijgt pakkend afscheid: "Eigenlijk verdienen honden in het leger evengoed eretekens en een militaire rang”

Van de overleden Mechelse herder Tina (14), de dapperste collega van Eenheid 11 Bataljon Genie uit Burcht bij Zwijndrecht, is donderdag op gepaste wijze afscheid genomen in het dierencrematorium in Oudenburg. Ze was de langstlevende explosievenhond die mee op missie ging, tot in Afghanistan. “Als wij als militair naar het buitenland trekken, krijgen we daar eretekens en medailles voor, honden niet. We hopen hiermee iets in gang te zetten”, zegt Tina’s baasje en eerste korporaal-chef Francis Baetens.

