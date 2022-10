Vlaamse pornoproducer Mariska (44) maakt kans op award op grootste erotiekbeurs van Europa: “Mannen maken er met trillende handen foto's van mij”

FILM Frank Verstrae­ten, koning van de Zillion: “De drugs­vangst gooiden we per helikopter met emmers naar de koeien”

Met zijn Zillion was hij de koning van het nachtleven in Antwerpen en ver daarbuiten. De kleine van Meise, DJ Fou, de geniale gek Frank Verstraeten was eind jaren ‘90 de allergrootste. Het Laatste Nieuws sprak exclusief met hem en regisseur Robin Pront, de man die zijn leven verfilmde. “De drugsvangst van één nacht gooiden we per helikopter met hele emmers naar de koeien.”

15 oktober