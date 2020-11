Vlaamse overwinteraars in Benidorm: “Moeten we dan in België wegkwijnen?”

VB'er ontketent rel in Nederland na uitspraken van Nederland­se politica over kinderboek ‘Jip en Janneke’

27 november In een vergadering van de provincie Utrecht had de Nederlandse PvdA-politca Julie d’Hondt gezegd dat de oude rolverdeling tussen man en vrouw bevestigd wordt in de 'Jip en Janneke’-boeken van Annie M.G. Schmidt. Ze vroeg zich af of deze boeken op termijn niet uit de bibliotheken zullen verdwijnen, net zoals de boeken van Zwarte Piet. De fractievoorzitter van Vlaams Belang in de gemeente Balen-Olmen, Bert Deckers, verspreidde daarop het bewuste videofragment uit die vergadering - waarna een rel was geboren bij onze noorderburen. Julie d’Hondt kreeg bedreigingen en scheldpartijen over zich heen. Dat blijkt uit onderzoek van omroep RTV Utrecht.