Vlaamse overheid werkt aan persoonlijke “Leer- en loopbaanrekening” voor elke werknemer

De al krappe Vlaamse arbeidsmarkt staat de komende decennia voor grote uitdagingen. Er is een groeiende nood aan specifieke competenties en gekwalificeerde profielen voor continu veranderende jobs. Toch bevinden veel werknemers zich in steeds langer durende loopbanen met verouderde competenties. “Bijscholing en omscholing zijn dan ook cruciaal om flexibel te kunnen inspelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt”, stelt minister Crevits. “Vandaag weten burgers vaak niet welke opleidingsmogelijkheden er allemaal zijn en welke rechten daarbij horen. Er is een breed aanbod, maar dat vormt vaak een ingewikkeld lappendeken. Met de leer-en loopbaanrekening brengen we daar verandering in.”

Vanaf eind dit jaar zal elke Vlaming op beroepsactieve leeftijd met één druk op de knop via ‘Mijn Burgerprofiel’ weten waarop hij recht heeft. “Je kan de ‘Leer- en loopbaanrekening’ het best vergelijken met MyPension of het globaal medisch dossier, maar dan voor leren”, zegt Vickie​ Dekocker, Senior Expert Onderwijs & Arbeidsmarkt bij Agoria, de werkgeversorganisatie die de minister input leverde voor het initiatief. “Het persoonlijk opleidingsbudget, het opleidingsbudget van de werkgever, het aantal opleidingsuren voorzien door de Vlaamse overheid,... allemaal worden ze samengebracht in een digitale portefeuille, die later nog zal worden aangevuld met de andere beschikbare vormen van loopbaanondersteuning zoals bijvoorbeeld de loopbaancheques.”