Vlaamse overheid vraagt begrip voor onduidelijke vaccinatieplanning tijdens zomervakantie: “Kunnen niet voor iedereen apart het schema veranderen”

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid waarschuwt om nog geen al te definitieve vakantieplannen te maken, aangezien er nog veel onduidelijkheid heerst rond de vaccinatieplanning in juli en augustus. Dat heeft topman Dirk Dewolf van het agentschap deze namiddag gezegd op een persbriefing. Het is vooral afwachten van verdere leverschema’s van Pfizer in juli.

Nu het Johnson & Johnson-vaccin niet meer bij jongeren gebruikt zal worden, en verschillende producenten hun leveringen naar beneden hebben bijgesteld, moet er heel wat geschoven worden in de planning van de Vlaamse vaccinatiecentra. Daar komt nog eens bij dat Pfizer, dat het gros van de vaccins levert, nog geen leverschema's voor de maanden juli en augustus bekend heeft gemaakt. Die prognoses zouden er wel tegen 31 mei moeten zijn.

Daardoor blijft het voorlopig bijzonder moeilijk plannen voor de 95 vaccinatiecentra in Vlaanderen, aldus Dirk Dewolf, en dat is meteen ook de reden waarom de planningstool van het Agentschap Zorg en Gezondheid gisteren offline is gehaald. Dewolf begrijpt dat veel mensen snakken naar duidelijkheid voor hun vakantie, maar kan die voorlopig niet geven.

Tegelijkertijd vraagt hij begrip voor de situatie. “Het principe is altijd geweest: plan uw vakantie nadat uw vaccinatieplanning bekend is. Bedoeling is om binnenkort een nieuwe prognose te kunnen geven. Maar we kunnen aan onze centra niet vragen om op het moment dat de vaccinatie piekt, voor iedere burger het schema te gaan veranderen. Dat is ondoenbaar. Men moet begrip tonen voor de situatie. Dit is een massavaccinatie, geen individuele vaccinnatie op afspraak. Dat vergt een inperking van de vrije keuze. We vinden dat ook jammer, maar het gaat moeilijk anders.”

Volgende week 608.000 vaccinaties

De impact van de beslissing over het Johnson & Johnson-vaccin en de kleinere leveringen is voorlopig wel nog beperkt. Na de huidige mindere week, met ‘slechts’ een kleine 350.000 prikjes, gaat Vlaanderen volgende week richting een nieuw record. Er staan dan om precies te zijn 607.920 vaccinaties ingepland. Het gaat om 385.000 eerste inentingen, en 223.000 tweede prikken.

Een grotere impact is er op de planning vanaf de week van 7 juni. Die week had de topweek moeten worden, maar de aantallen zijn nu fors verlaagd. Tot voor kort hoopte Vlaanderen in die week nog meer dan 870.000 vaccins te plaatsen, maar dat aantal is nu verlaagd naar 667.000. Oorzaak is een kleinere levering van Pfizer in die week, waarbij Vlaanderen 50.000 vaccins minder krijgt. Dat wordt wel gecompenseerd in de rest van de maand juni. Ook AstraZeneca levert deze week 30.000 vaccins minder, volgende week komt er zelfs geen enkele levering, en voor de weken nadien is het nog koffiedik kijken. Daardoor moeten er meer dosissen in stock worden gehouden om de tweede prik te kunnen garanderen.