Vlaamse overheid kondigt extra steunmaatregelen aan voor zwaarst getroffen sectoren

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits kondigt tijdens de persconferentie aan dat er extra steunmaatregelen komen voor de bedrijven die het hardst werden getroffen tijdens de coronacrisis. Het gaat daarbij onder meer over de contactberoepen, horeca en de eventsector. In de eerste plaats wordt het beschermingsmechanisme waardoor bedrijven 10 procent van hun omzet als steun kunnen vragen aan de Vlaamse regering verlegd tot en met februari 2021. Daarnaast wordt het plafond voor steunmaatregelen opgetrokken voor bedrijven die in de laatste drie kwartalen zeer zwaar getroffen zijn, met minstens 70 procent omzetverlies. Voor bedrijven die meer dan 200 mensen tewerkstellen, wordt dat plafond opgetrokken tot zelfs 2 miljoen euro, klinkt het. Crevits verwijst daarbij specifiek naar de evenementensector. “In die sector zit enorm veel menselijk kapitaal. Het is cruciaal dat die bedrijven niet kapot gaan, en dat we de vele mensen die in de sector werken, daar ook blijven”, aldus de minister.