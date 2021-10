Vlaamse overheid grijpt in na onrustwekkend bloedonderzoek bij omwonenden: 3M moet derde van productie stilleggen

Toxicoloog Jan Tytgat over waarom hij PFOS-rap­port alleen aan bouwheer Lantis bezorgde: “Ik ben geen milieupoli­tie”

In de onderzoekscommissie PFAS/PFOS heeft toxicoloog Jan Tytgat vandaag getuigd over zijn rol in de PFOS-crisis. Tytgat kreeg onder meer vragen over waarom hij niemand anders in kennis stelde van het rapport dat hij in 2017 bezorgde aan Oosterweelbouwheer Lantis (het toenmalige BAM). “Ik ben geen milieupolitie", zegt Tytgat. "Als ik een rapport opstel, dan bezorg ik dat alleen aan de opdrachtgever.”

