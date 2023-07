Vlaamse overheid en Europese Unie pompen 1,5 miljard euro in Leuvens computerchipbedrijf Imec: “We weten dat we het geld zullen terugkrijgen”

ANALYSE. Na ‘Operatie Grote Kuis’ in de kinderop­vang: voor uw baby is het veiliger, voor de sector allesbehal­ve beter

Twee jaar geleden waarschuwde HLN voor wantoestanden in de kinderopvang. Een jaar later stierf een baby na een incident in een probleemcrèche, legde een onderzoekscommissie een puinhoop bij de overheid bloot en nam de bevoegde minister ontslag. Wat volgde was ‘Operatie Grote Kuis’. Vandaag maken we de balans op. Heeft de overheid haar zaken beter op orde? Doet Hilde Crevits (CD&V) het beter dan Wouter Beke (CD&V)? Zijn de mensen in de opvang beter af? En zijn baby’s nu echt veiliger?