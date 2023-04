Vlaamse overheid digitaliseert patiëntenzorg

Miljoenen aan edelmeta­len gestolen op site BASF

Veertien leden van een criminele bende hebben in 2017 en 2018 voor miljoenen aan edelmetalen zoals platina, palladium en ruthenium gestolen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen vandaag. In die criminele bende zaten werknemers van contractorfirma’s die werkzaam waren op de site van de chemiebedrijven BASF en Evonik in de Antwerpse haven.