Vlaamse overheid betaalt haar facturen stipter (en betaalt minder verwijlintresten)

Voor het tweede kwartaal van 2022 bedragen de verwijlintresten 121.000 euro, tegenover 144.000 euro voor hetzelfde kwartaal in 2021, een verbetering van 21 procent. Wanneer de eerste twee kwartalen worden samengeteld, liggen de verwijlintresten in 2022 liefst 71 procent lager dan in 2020.

“Wanneer we dit bedrag afzetten ten opzichte van onze totale begroting, is dat eigenlijk een klein bedrag. Toch vind ik dat we in tijden van budgettaire krapte elke euro niet twee, maar ten minste drie keer moeten omdraaien, zoals een goede huisvader. We willen de budgetten gebruiken voor beleid of mindere tekorten, niet om verwijlintresten te betalen”, klinkt het.