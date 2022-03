Vlaamse Ouderenraad: “Woonzorgcentra worden in sneltempo onbetaalbaar”

Indexatie

Bij een inflatie van zowat 6 procent in heel 2022 die het Planbureau eerder becijferde, gaat de prijs voor de oudere in het woonzorgcentrum meer dan 100 euro per maand hoger, of meer dan 1.200 euro per jaar, los van de prijs van supplementen.

“Zoals u zelf reeds heeft kunnen vaststellen, is de inflatie de laatste maanden sterk gestegen. Het leven is met andere woorden gevoelig duurder geworden en dit is vooral te wijten aan de sterke stijging van de energieprijzen”, valt te lezen in de brief. Normaliter mogen zorgvoorzieningen eenmaal per jaar een indexatie van dagprijzen aanvragen bij het agentschap. “Nu de inflatie hoog is en u ook met hogere kosten wordt geconfronteerd, staan we u toe om tijdelijk de indexatiefrequentie te versnellen.”