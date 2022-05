Vlaamse oppositie wil Jambon terughalen uit Davos voor stikstofdebat: “Als ze het eerder hadden gevraagd, was ik teruggekeerd”

In het parlement wordt vandaag gedebatteerd over het stikstofakkoord van de regering. Volgens de oppositie is er van een akkoord helemaal geen sprake meer, omdat Gwendolyn Rutten van Open Vld niet akkoord gaat met de huidige lijst van bedrijven die moeten sluiten. “Dit is voor mij een probleem en ik wil dat duidelijk wordt wat het standpunt van de regering hierover is”, zei Rutten.

Jambon heeft in Davos ontmoetingen met zakenlui. Hij zei vanmiddag dat hij het spijtig vond dat hij niet in het Vlaams Parlement was. Hij was in Davos net op bezoek in het ‘Russian War Crimes House’, een tentoonstelling over de oorlogsgruwel in Oekraïne waarvan de Vlaming Bjorn Geldhof curator is. “Maar als de oppositie maandag had gezegd dat ze erop staat dat de minister-president aanwezig is, dan was ik teruggekeerd”, zei Jambon. In het stikstofdossier zitten de regeringspartijen op dezelfde golflengte, aldus nog de minister-president.