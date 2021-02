Vlaamse Open Vld-fractie digitaal bijeen over El Kaouakibi

De Vlaamse fractie van Open Vld zit momenteel samen om zich te buigen over de problemen met hun collega Sihame El Kaouakibi, die in opspraak is gekomen wegens misbruik van subsidies aan haar vzw Let’s Go Urban.

Dat overleg komt er nadat vandaag bekend raakte dat El Kaouakibi van de voormalige partijleiding destijds 50.000 euro heeft gekregen bij haar overstap naar de politiek. Voormalig Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten bevestigde dat ook aan Newsmonkey. Normaal gezien zou Rutten vanavond tekst en uitleg geven in Terzake, maar uiteindelijk annuleerde ze die afspraak. Wel postte ze een verklaring op haar Facebookpagina.Ik krijg heel wat vragen over een online-artikel dat verwijst naar afspraken die tussen mijn partij - waar ik destijds voorzitter van was - en Sihame El Kaouakibi gemaakt zijn naar aanleiding van haar lancering in de politiek. Hieronder de puntjes op de “i”, open en duidelijk voor iedereen, intern en buiten onze partij.

In februari 2019 besliste Sihame El Kaouakibi de stap naar de politiek te zetten. Zij stond toen al jaren bekend als een rolmodel, een ondernemende vrouw met een mening, een belangrijke stem in het maatschappelijk debat. Haar DNA sloot aan bij dat van onze partij, ook al was en is Sihame geen typisch partijfiguur. Dat was meteen ook haar sterkte. Zij stapte als een echte buitenstaander in de politiek.

Dat element speelde mee bij de besprekingen rond haar engagement en lancering in de politiek. Ze stond er op om haar eigenheid te kunnen behouden, een eigen aanpak te hanteren en haar zelf gekozen professionele omkadering te gebruiken. Ze werd dus niet omkaderd als ‘Open Vld-figuur’. Voor haar dus géén partij-branding of gebruik van partijmateriaal en advies, maar een heel eigen positionering. Daar konden wij als partij mee akkoord gaan omdat Sihame El Kaouakibi als nieuwkomer een sterk en fris verhaal kon vertellen dat onze partij versterkt en dit in een belangrijke provincie.

Aan die unieke positionering en professionele lancering in de politiek waren uiteraard kosten verbonden. De partij heeft in 2019 in afspraak met haar kosten op zich genomen voor om en bij de 50.000 euro. Met die middelen kon zij zich dus zowel intern in de partij en de afdelingen kenbaar maken, als extern lanceren, op haar manier, met haar bereik, in haar eigen stijl, met haar eigen omkadering. Het gaat hier om een betaling van kosten aan de firma van El Kaouakibi door Open Vld voor haar ondersteuning en lancering in de politiek. Het gaat dus om reële kosten die door de partij zijn betaald en die zijn aangegeven op de aangifte van verkiezingsuitgaven door Sihame El Kaouakibi voor haar kandidatuur op de Antwerpse Vlaamsparlementslijst.

Partijen maken allemaal en dagelijks keuzes over de inzet van hun middelen voor ondersteuning van mensen, organiseren van events, verspreiden van hun ideeën… Het gaat daarbij om aanzienlijke bedragen. Sommige partijen geven meer dan 100.000 euro per maand (!) aan social media-advertenties om de bekendheid en zichtbaarheid van hun ideeën en mensen te vergroten, anderen zetten in op dure krantenadvertenties, enzovoort... Dat is hun recht en hun verantwoordelijkheid, en het plaatst ook een en ander in proportie. Onze partij was op dat moment van oordeel dat deze financiële investering in de professionele politieke lancering van Sihame El Kaouakibi een goede investering was voor de ganse partij, in Antwerpen en daarbuiten. Signaalfiguren ondersteunen op die manier een bredere boodschap.

Deze lanceringssteun heeft niets te maken met de vzw Let’s Go Urban en valt niet onder de bevoegdheid van de aangestelde bewindvoerder. Wat die zaak betreft, moeten de bewindvoerder en het gerecht hun werk kunnen doen en geldt voor Sihame, net zoals voor elke burger in dit land, het vermoeden van onschuld.

Op dit moment bekijkt de fractie hoe vermeden kan worden dat de onduidelijkheid rond El Kaouakibi verder afstraalt op de partij en de fractie waar zij als parlementslid deel van uitmaakt.

