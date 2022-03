Vlaamse onderzoekscommissie duidt 3M aan als verantwoordelijke voor PFOS-vervuiling

RECONSTRUC­TIE. Waarom Meyrem Almaci uiteinde­lijk zelf de handdoek gooide bij Groen: “Binnen de partij gaat het gezegde dat alles wat Almaci aanraakt in lood verandert”

Coup de théâtre: Meyrem Almaci (46) gooit in het midden van haar termijn de handdoek in de ring als voorzitter van Groen. Het afscheid komt abrupt, maar het is de kroniek van een aangekondigd vertrek. Het ging zo slecht met de partij dat de kiesdrempel niet eens meer complete fictie was. Hoe veel kraks uiteindelijk tot haar vertrek geleid hebben.

23 maart