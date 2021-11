Vlaamse onderwijsraad kritisch voor STEM-agenda Vlaamse regering

Kritiek

Volgens de Vlaamse onderwijsraad Vlor is het goed dat de STEM-agenda expliciet aangeeft dat STEM-onderwijs hoe dan ook waardevol is, en niet alleen maar dient om leerlingen toe te leiden naar een bepaald segment van de arbeidsmarkt. Maar verder is de onderwijsraad kritisch: een aantal onderwijsniveaus, zoals het basis- of het volwassenenonderwijs, komen niet aan bod in het actieplan, klinkt het in een nieuw advies. Daarnaast komen ook enkele belangrijke elementen zoals de lerarenopleiding of de pedagogische begeleidingsdiensten nauwelijks aan bod. Tot slot zijn de 50 doelstellingen in de agenda volgens de Vlor nogal vrijblijvend geformuleerd.

Stijgend aandeel

De afgelopen tien jaar is het aandeel leerlingen in een STEM-opleiding vooral in het ASO-onderwijs toegenomen, van 51,81 procent naar 54,69 procent. In het TSO en het BSO bleven de cijfers min of meer gelijk. Minder dan de helft van de leerlingen die de middelbare school verlaten in een STEM-opleiding, zet die voort in het hoger onderwijs. Een kwart van de jongeren die in een STEM-richting afstuderen, gaat daarna niet aan de slag in dat segment van de arbeidsmarkt.