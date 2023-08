Vlaamse ondernemers gaan gebukt onder kwakkelzomer: “Halsoverkop je zaak moeten sluiten, leuk is anders”

Na zon komt regen: nog nooit zoveel dagen regen in juli in 35 jaar tijd

“We vallen constant van het ene uiterste in het andere”. Dat zei weerman David Dehenauw eind vorige maand tegen onze redactie. Na een natte en koude lente volgde plots de warmste maand juni sinds het begin van de metingen. En ook juli lijkt perfect binnen dit gepingpong in ons weerbeeld te gaan passen. Want we sluiten deze maand af met 21 regendagen. De hoogste waarde in 35 jaar tijd.