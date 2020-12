Vlaamse onderdelen voor ‘jihadistenvliegtuig’ via achterpoortje naar Turkije

De nieuwe terreur­golf in Europa: “Je kan moeilijk voorspel­len wanneer ze gaan toeslaan”

6 november In de buurt van Eupen werden vorig weekend twee minderjarigen opgepakt die een aanslag aan het beramen waren. Ze hadden hun trouw aan IS al gezworen. Het is een van de zovele feiten in de terreurgolf die de afgelopen weken Europa overspoelt. Hoe staat ons land ervoor, moeten we ons zorgen maken? We spraken met Thomas Renard, terreurexpert aan het Belgische Egmont-Instituut.