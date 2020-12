Vlaamse ombudsman: “Nood aan grotere bekendheid van helpdesk voor huurders en verhuurders”

Zet u schrap voor een belasting op échte huurinkom­sten

22 november Als België de taks op binnenlandse huurinkomsten gelijktrekt met die op vastgoed in het buitenland, mogen huisbazen zich klaarmaken voor een "rampzalige" belastingverhoging. Nochtans is dat de enige logische oplossing na een zoveelste Europese veroordeling. Iedere kenner is het er over eens dat er maar één manier is om de marsorders van Europa te interpreteren: meer belastingen voor vastgoedeigenaars. Dit stuk legt uit wat u moet verwachten en maakt een simulatie van hoe zo’n belastingsverhoging er zou kunnen uitzien.